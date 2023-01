Ombudsman stopt op 74-jarige leeftijd: ‘Een ambtenaar die voor ‘hond’ wordt uitgemaakt kan zich niet beklagen’

MET VIDEO Bier met carnaval voor laatste jaar in plastic wegwerpbe­kers in Breda

BREDA - Drank uit een glas is verboden in 't Kielegat. We moeten nog één keer carnaval vieren op een tapijt van plastic wegwerpbekers. Waarom komt een duurzaam alternatief als hardplastic in Breda niet op tijd?

18 januari