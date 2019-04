Ombudsman Breda: er zijn grenzen aan het klaagrecht

Dat staat in het jaarverslag van de commissie Ombudsman Breda dat naar de gemeenteraad is gestuurd. In het verslag worden verschillende voorbeelden gegeven van de manier waarop klachten worden afgehandeld. Zo heeft de commissie, onder voorzitterschap van Diana Smiers, werk gemaakt van een hulpverlener in de jeugdzorg die zijn werk als sinds 2015 niet goed zou hebben gedaan. Hij kreeg het verwijt ‘niet professioneel, respectvol en onpartijdig’ te zijn geweest.

Uiteindelijk is de klacht ongegrond verklaard, maar niet nadat de ombudsman had geconstateerd dat het proces voor alle partijen ‘zwaar en emotioneel’ was. Want ook al werd de zorgverlener vrij gepleit, hij kreeg het wel zwaar te verduren. ,,Als de professionaliteit van een betrokken en toegewijde hulpverlener wordt beklaagd, dan komen integriteit van de professional, maar ook de mens achter die professional nadrukkelijk in beeld’’, aldus de ombudsman.

In zijn voorwoord neemt de ombudsman het ook al op voor ambtenaren die verwijten naar hun hoofd geslingerd krijgen. Tenslotte wordt een klacht in eerste instantie altijd bekeken vanuit het standpunt van de klager. ,,Voor de wetgever staat de tevredenheid van de klager voorop. De positie van de beklaagde ambtenaar is in de wet niet goed geregeld’’, aldus het jaar verslag. Anders gezegd: een de klager kan altijd terecht bij de ombudsman, een ambtenaar kan dat niet.

Aantal klachten neemt af

Overigens is het aantal klachten over de gemeente Breda dat bij de commissie Ombudsman Breda terecht komt in de afgelopen drie jaar afgenomen. Waren het er in 2016 nog 86, een jaar later waren het er nog 76 en in 2018 71. De klachten variëren van het niet op tijd beantwoorden van mails tot het gevoel niet met respect te zijn behandeld of te zijn gehoord.