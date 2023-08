OM ziet verband tussen ‘duikklus’ en partij coke in haven Vlissingen en eist 6 jaar cel tegen groep Albanezen

Oppositie waterschap Brabantse Delta woedend over kostenver­de­ling tussen burgers, boeren en bedrijven

BREDA - De oppositiepartijen in het waterschap Brabantse Delta zijn woedend over de verdeling van de kosten tussen burgers, boeren en bedrijven. Volgens de vijf partijen bevoordeelt die verdeling de agrarische bedrijven in het West-Brabantse schap en moeten de burgers opdraaien voor de hogere kosten. Die zouden 11 procent meer moeten gaan betalen en daarmee een derde van de kosten op hun schouders nemen.