OM wil Bredase drugsdealer 16 maanden de cel in

Na de tip is de politie de dealer gaan volgen. Zowel in september als in oktober zagen agenten hem handelen in drugs. Op 23 oktober pakte de politie eerst een klant op, die net cocaïne had gekocht bij de man. Daarna werd ook Fionn H. zelf opgepakt. Bij hem werd bijna 70 gram coke gevonden en 90 xtc-pillen. Ook vond de politie 13.000 euro aan contant geld, waarvan uiteindelijk dik de helft mogelijk via drugshandel was verdiend. Dat is in beslag genomen.