OM vraagt vrijspraak Dorstenaar: 'Geen bewijs voor poging tot wurgen'

Run op oude bedrijfshallen machinefabriek Backer & Rueb

9:23 BREDA - De oude bedrijfshallen van de vroegere machinefabriek Backer & Rueb aan de Speelhuislaan in wijk Belcrum in Breda zijn gewild. Serieuze gegadigde is BredaPhoto die 'graag' de hallen wil gebruiken voor de volgende editie van het internationale photofestival, in 2018.