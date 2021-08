OM: Undercoveroperatie rond Joop M. niet meegenomen in strafdossier

‘Hoe kon OM zo infiltre­ren bij gezin met kind?’ Advocaat van Joop M. keihard over undercover­ac­tie

3 juni BREDA/ZEVENBERGSCHEN HOEK – ,,Hoe kan het OM überhaupt infiltreren in een gezin met een kind en daarmee doorgaan als de verdachte al is opgepakt?!’ Advocaat Simone van Hees heeft donderdag bij de rechtbank in Breda keihard uitgehaald naar de veelbesproken undercoveractie van de politie in Zevenbergschen Hoek.