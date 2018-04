OM in beroep tegen vrijspraak Bredanaar in zaak ontvoering en gijzeling zakenman

Video Man en vrouw stelen met dreiging mes geld uit winkeltje bejaarden­huis in Breda

18:48 BREDA - Het bejaardenhuis Thebe in Breda is overvallen rond 17.30 uur door een man en vrouw die een personeelslid met een mes bedreigden. Waarschijnlijk is de kassa-inhoud van het winkeltje dat erbij hoort meegenomen door twee overvallers van rond de 45 jaar.