OM in beroep tegen Herman M. die echtgenote Ingrid (46) uit Wernhout doodde

Aanhanger vrachtwa­gen kantelt en ligt dwars over Moerdijk­brug: A16 dicht in richting van Breda

13:08 BREDA - Op de Moerdijkbrug ligt een vrachtwagen met aanhanger dwars over de weg. De brug (A16) is daarom richting Breda afgesloten. De aanhanger is volledig gekanteld, de vrachtwagen is tegen de vangrail gereden.