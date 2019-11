OM: geen zicht op snelle aanhouding medeverdachten gruwelijke brandmoord Breda

Dat bleek donderdagochtend tijdens een pro formazitting in de rechtbank in Breda. Hoofdverdachte Janie H. was niet aanwezig, maar overhandigde via zijn advocaat wel een brief aan de rechtbank. H. zou op 9 april Ger van Zundert in brand hebben gestoken nadat hij hem met benzine zou hebben overgoten. De twee voortvluchtige verdachten zouden Van Zundert even daarvoor hebben vastgebonden.

In zijn brief verzoekt H. de rechtbank goed naar zijn zaak te kijken en ook het concept van zijn tweede boek te lezen. eerder schreef H. het boek Jongen van de Straat over zijn leven. De rechtbank besloot tijdens een eerdere zitting dat dat boek aan het dossier van de zaak mag worden toegevoegd.

De voorzitter van de rechtbank sprak donderdag zijn onvrede uit over het feit dat H. het bij een schriftelijke bijdrage hield en niet persoonlijk naar de rechtbank was gekomen. ,,De eerste keer zei hij: ‘De volgende keer sta ik als een man voor u’, maar hij komt niet.”