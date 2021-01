OM eist stillegging zadenbedrijf in Zuidwest-Nederland na handel in onveilig voedsel

Veel belangstel­ling voor wonen in Heilig Hartkerk: alle appartemen­ten onder optie

3 januari BREDA - De twintig appartementen die gebouwd worden in de Heilig Hartkerk aan de Baronielaan in Breda zijn in krap twee maanden tijd ‘onder optie’. Van der Sande Makelaars, die bemiddelt bij de verkoop, gaat nu in gesprek met de kandidaat-kopers over een koopovereenkomst.