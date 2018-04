OM: Corné R. krijgt zwijggeld in moordzaak Peter van der Linde in Breda

Hotelketen Teleport neemt klooster Seminarie­weg in Bavel over

7:30 BREDA - De hotelketen Teleport, met onder meer hotels in Amsterdam en Den Haag, neemt de bouw van een retraitehotel in het vroegere klooster aan de Seminarieweg in Bavel over. De zoveelste wending rond het complex waar al heel wat investeerders op stuk liepen.