OM blundert in zaak dodelijk ongeluk Breda, frustratie bij nabestaanden Co Nelisse

Overlast melden? Bewoners Stations­kwar­tier weten niet waar ze moeten aankloppen

7:00 BREDA - Bewoners in de wijk Stationskwartier in Breda zijn niet gerust op de aanpak van de overlast rond het NS-station en in het Valkenberg en de Willemstraat in het bijzonder. Ze vragen de gemeente om één centraal meld- of aanspreekpunt en willen meepraten over de handhaving.