Om 06.00 uur zaten ze bij Krisje al klaar voor een heerlijk dagje NAC

Tweedui­zend seizoen­kaart­hou­ders kunnen naar NAC-NEC; voorver­koop start vanmiddag

21 mei Bij de finale van de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie tussen NAC en NEC kunnen zondag in het Rat Verlegh Stadion in Breda 2500 mensen aanwezig zijn. Er is ruimte voor 2000 seizoenkaarthouders. De winnaar van de finale, die om 18.00 uur begint, gaat naar de eredivisie.