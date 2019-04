Olympische winnaars gehuldigd op stadhuis Breda

Zevenduizend sporters uit 170 landen deden mee aan het evenement. Niet alleen de sportieve prestaties stonden centraal, ook de verbinding. De zelfstandigheid van de sporters. ,,Toen ik daar alleen stond, dacht ik: niemand kan me helpen. Voelde me even alleen. Maar onze coach Karien Musters riep dat ik vertrouwen in mezelf moest hebben. Tijdens het toernooi kreeg ik dat steeds meer, het heeft me echt geholpen", legt Jordan uit. En: hij behaalde dikke persoonlijke records in Dubai.

Femke keek haar ogen uit. ,,We gingen erheen met een vliegtuig vol sporters. Dat was zo spannend en leuk." Ze sportte met atleten uit Zuid-Afrika, China, België, Duitsland. ,,Dat lukte goed in het Engels." De medaillewinnaars kregen een verrassing: ze werden met twaalf opgehaald in een feestlimo. ,,We hebben daar een uur in gefeest en gingen naar de sjeik, want die had dat geregeld. Leuk om mee te maken", kijkt Femke terug.