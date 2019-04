OLV-leerlingen met eigen bedrijf winnen niet één maar twee prijzen

Het is een gezellige boel in de trein terug naar Breda. De hele klas van het International Business College, een speciaal traject die havo 4-leerlingen op het Onze Lieve Vrouwe Lyceum kunnen volgen dat in het teken staat van ondernemen, heeft gezien hoe vier klasgenoten twee prijzen wonnen.

Geldbedrag

Het scholierenbedrijf The B-bar, dat biologische sesamrepen met een speciale wikkel bestaande uit bloemenzaadjes aan de man brengt, kwam volgens de jury van alle acht finalisten uit het land met het beste innovatieve concept. Alsof dat niet genoeg was wonnen de OLV-leerlingen ook de hoofdprijs, een geldbedrag van 200 euro dat ze in hun eigen bedrijf kunnen steken.

Feedback

De directeur van The B-bar, Juliette Oomen (16): ,,De dag verliep super en we hebben met ons standje veel sesamrepen verkocht. Wel viel het ons op dat de concurrentie erg goed was voorbereid; een bedrijf had zelfs een mobiel pinapparaat mee. We waren zo onder de indruk van alle finalisten dat we niet op de eerste plek rekenden.’' Aan het eind van de middag moesten de leerlingen hun bedrijf nog pitchen voor drie succesvolle ondernemers. ,,Uiteindelijk kregen we als feedback om aan de binnenkant van de verpakking instructies te plaatsen, zodat de klant weet hoe de speciale wikkel werkt.’’