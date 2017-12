OLV Breda wil geen afwezige en dronken leerlingen dag na gala: 'Fris naar school'

BREDA - Het scholierengala dat maandag in Breda wordt gehouden, is aanleiding geweest voor rector Gijs van Wijlen van het Onze Lieve Vrouwelyceum (OLV) om een brief te sturen naar de ouders. Daarin wijst hij er nadrukkelijk op dat het gala buiten de Bredase scholen om wordt georganiseerd.

En dat hij verwacht dat alle leerlingen dinsdagochtend 'fris en goed voorbereid' op school verschijnen.

Organisator van het gala is sinds 2010 de stichting Scholieren Gala Breda (SGB). Die is opgericht nadat het Stedelijk Gymnasium besloot te stoppen met het eigen traditionele jaarlijkse gala. De SGB is een zelfstandige organisatie die niet verbonden is aan een school.

Verzuim

Het gala vindt sinds jaar en dag plaats op een maandag. ,,Met als gevolg dat ik, toen ik hier vier jaar geleden rector werd, op de dinsdag erna een grote groep leerlingen miste", zegt Van Wijlen. ,,Zo'n veertig kwamen niet opdagen. Eén jongen moesten we zelfs naar huis sturen, omdat hij onder invloed van alcohol was."

Om dat te voortaan te voorkomen, schreef Van Wijlen vorig jaar al een brief naar de ouders. Met succes: ,,Vorig jaar waren er nagenoeg geen afwezigen op dinsdag. Op basis daarvan besloten we dit jaar opnieuw een brief te sturen."

Verantwoordelijkheid

Het gala, zo benadrukt hij: ,,Is niet onze verantwoordelijkheid." Dat zeggen ook zijn collega's op andere scholen in Breda. Rector Jan Hadders van het Mencia de Mendoza: ,,We weten dat het een populair feest is onder scholieren. Het is lastig dat het op een doordeweekse dag is. We zijn er niet gelukkig mee, maar zien geen aanleiding er actie tegen te ondernemen."

Hij wijst erop dat leerlingen weten dat de wet bepaalt dat ze de dag erna op school moeten komen. Rector Caroline Klein van het Markenhage: ,,Leerlingen hebben wel vaker een feest buiten de school. Het is hun eigen verantwoordelijkheid en die van hun ouders om gewoon de dag erna te verschijnen."

Komen ze niet: ,,Dan gelden de reguliere verzuimregels." Alleen het Stedelijk Gymnasium overweegt net als het OLV een brief naar de ouders te sturen.

Alcohol

Koen van Hattum van de SGB meldt dat het feest alleen toegankelijk is voor scholieren ouder dan 16 jaar, met een ID-bewijs en in galakostuum. ,,Alleen wie ouder is dan 18 jaar krijgt een bandje waarmee aan de bar één biertje kan worden besteld." Wie thuis indrinkt en onder invloed aan de deur verschijnt, loopt het risico geweigerd te worden.

Van Hattum heeft vanuit de scholen nooit opmerkingen gekregen. Dat het feest op een maandag is: ,,Is traditie." Bovendien is dan de locatie, Kerkplein Venue, eenvoudig te huren. Het tijdstip, van 23 tot 4 uur, is een deel van de feestvreugde. ,,Het bereidt de scholieren voor op hun studentenbestaan. En ja, ook dan moeten ze een dag na een feest gewoon in de collegebanken verschijnen." Bovendien: ,,Ze kunnen ook eerder naar huis."

De negenhonderd kaarten voor het gala waren in september in twintig minuten uitverkocht.