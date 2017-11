Oliebollenkraam toch nog een jaar op het Van Coothplein

Al meer dan 40 jaar staan ze overal en nergens in de stad, waarvan de laatste 15 op het Van Coothplein. Dit jaar zou de gemeente de familie Scheffers een nieuwe stek toewijzen. Ondernemers vonden de oliebollenkraam eigenlijk niet meer in het veranderde beeld van het horecaplein passen. Ze tekenden bezwaar aan. Met succes: de kraam zou verkassen.

,,Dat komt omdat we meneer Scheffers nog geen alternatieve locatie hebben kunnen aanbieden'', zegt een gemeentewoordvoerster. ,,Dat wil zeggen; er is vooralsnog geen andere A-locatie plek voor de oliebollenkraam gevonden. Dat is wel het streven en daar zijn we al geruime tijd druk mee bezig.''

Mooie plek

Volgend jaar is er daadwerkelijk geen plek meer voor de kraam. Dan breidt Hans Molkenboer zijn zaak Bardot uit in het naastgelegen SNS-pand, waarvoor de kraam nu staat. Ondanks dat hij vorig jaar aangaf 'last te hebben van de vetwalm' op zijn terras, geeft hij aan best te kunnen leven met nog een jaar de kraam naast zijn zaak. ,,Ik heb het gelezen in een mail. Daaruit begreep ik dat er nog geen andere plek was gevonden. Geen probleem, hoor, we houden het nog best een jaartje uit. Ik hoop dat ze een mooie plek vinden in de binnenstad.''

Daar buigt de gemeente zich verder over. Een woordvoerster: ,,We vinden het wel belangrijk dat inwoners en bezoekers van Breda in deze periode in de gelegenheid zijn om in de binnenstad hun oliebollen te kopen. Het is echter wel even puzzelen om een passende oplossing te vinden waar alle partijen tevreden mee zijn.''