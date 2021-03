Oliebollenkraam mag nog even op z'n plek blijven staan: ‘Voorlopig tevreden’

VIDEO Ook met 2 ton en Ziyech en Ali B als vrienden laat ongenees­lijk zieke Souf zich niet gek maken

26 februari BREDA - Hij is ongeneeslijk ziek, maar zolang als hij kan zet Soufiane Elazizi (22) zich in voor anderen. De teller voor zijn fonds Doessouf - bedoeld om iedereen te helpen die even een steuntje in de rug nodig heeft - staat inmiddels op 2 ton.