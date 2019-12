Oliebollenbakker moet na veertig jaar centrum Breda verlaten

Dj Tiësto koopt markante ‘schotel’ aan Bijster in Breda

7:30 BREDA - Dj Tiësto (Tijs Verwest, 50) is de nieuwe eigenaar van het schotelvormige pand aan de Bijster 30 in Breda. Het pand wordt gehuurd door Club Pellikaan, luxe sportclub met onder meer fitness, zwembad en sauna. Tot 2002 was het markante gebouw de thuisbasis van Holland Casino.