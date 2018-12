Oliebollen bakken in Breda: ‘Genoeg om misselijk het nieuwe jaar in te gaan'

Geanimeer­de gesprekken in 'Café Wankelmoed’ in Zundert: een blijvertje

30 december ZUNDERT - Het is een beproefd recept: een stamtafel, gasten met een boeiend verhaal en een gastheer die het kundig en geanimeerd in goede banen leidt. ‘Café Wankelmoed’ in Zundert biedt dit alles in ruime mate. Voor het tweede jaar in successie was café In den Anker aan de Rucphenseweg drie avonden het toneel voor de boeiende talkshow, gepresenteerd door de Zundertse theatermaker Peter Dictus.