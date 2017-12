Oleta Adams zaterdag in Breda met 'Oleta's menu'

VIDEO'SOleta Adams, bekend van de hits 'Get Here' en 'Window Of Hope', brengt Breda zaterdag in de kerststemming met haar show in Chassé. Daarna volgt een grote tournee door Nederland. ,,Bij ons in Kansas staat de kerstboom al.''

Oleta Adams weet de datum van haar beste concert ooit nog precies. ,,Ik heb de poster ingelijst en opgehangen. 18 november 1991. You-trect'', leest ze voor. ,,Mu-siek-cen-trum-Vre-den-burg.'' Het is het jaar van de grote doorbraak. Haar debuutalbum Circle Of One is een jaar uit, met daarop de wereldhit Get Here. Dat werd de hymne voor de Golfoorlog. Ze zingt: 'You can reach me by caravan, cross the desert like an Arab man. I don't care how you get here, just get here if you can.'

,,Wat een prachtige zaal en wat een geweldige sfeer'', herinnert ze zich Utrecht. ,,Mensen huilden, ze zongen alles mee. Op een gegeven moment waren mijn nummers op die ik met de band had ingestudeerd. Ik had er toen nog niet zo veel. Daarom zong ik nog maar een keer Get Here en dat vond niemand erg. Mijn carrière duurt inmiddels 46 jaar, ik heb veel opgetreden. Héél veel opgetreden. Maar dat concert is zo dierbaar voor me. Mijn mooiste ooit.''

In de twaalf shows die ze in haar Nederlandse decembertournee verzorgt, speelt ze met name nummers van kerstalbum Christmas With Oleta en haar meest recente cd Third Set.

Het is uw eerste album in acht jaar.

,,Ach ja, waar blijft de tijd? Je leeft je leven. Je wordt telkens weer wakker. Op een gegeven moment gaan mensen vragen: wanneer maak je weer eens een plaat? Maar die laatste is toch nog niet zo lang geleden, denk je dan. Toch wel.

Zo ontstond het idee van een live-album, omdat ik graag de mooie sfeer in de concertzalen wil overbrengen. Het laatste livealbum was alweer uit 2004, met het Metropole Orkest. Ik wil niet vastzitten aan nummers van maximaal drie minuten, waar dan ook nog een hit tussen moet zitten.

Er zijn een paar opnamepogingen gedaan, maar er was altijd wel wat. De ene keer klonken de toetsen niet zo goed, een andere keer was er te veel ruis en geluid. Het was nooit perfect. Daarom doken we maar een studio in Pasadena in en speelden daar alsof het live was. Drie dagen lang zaten we daar. Dat gaf een ander gevoel. We konden ons heel goed concentreren.''

Vandaar ook de titel Third Set?

,,Het is een knipoog naar de tijd dat ik zes dagen per week drie nachtshows per avond deed. De eerste twee sets waren voor het publiek, in de laatste konden we ons uitleven en onze eigen favoriete nummers spelen. Er staan een paar verrassende covers op het album. Wie zou denken dat ik Blowing In The Wind van Bob Dylan zou doen? Of Only The Lonely van Frank Sinatra? River van Joni Mitchel en Do I Move You van Nina Simone liggen misschien wel wat meer voor de hand.

Ik ben nu de sets aan het samenstellen voor de Nederlandse tour, maar ik kan moeilijk kiezen. Je zingt te veel, zeggen ze altijd tegen me. Mijn bandleden hebben het ook nooit over een 'setlist' maar noemen het altijd 'Oleta's menu'. We gaan in ieder geval werken met een Nederlands achtergrondkoor. En we hebben wat verrassingen in petto.''

Op 23 december is uw laatste concert. Zodat u net weer op tijd thuis bent in Kansas voor Kerstmis?

,,Ja, kerst is voor mijn man John en mij heel belangrijk. We vieren het niet in groot gezelschap, maar lekker met z'n tweetjes. Misschien liggen we wel een groot deel van de dag in bed. Of we doen de was, want daar hebben we anders niet zo veel tijd voor. We zetten de kerstboom in ieder geval op voordat we naar Nederland gaan.''

Wordt het een witte kerst in Kansas?

,,Bij ons zijn er veel klimaatinvloeden door diverse golfstromen. Op de ene dag kan het 20 graden zijn, dan weer rond het vriespunt. Maar het is lang geleden dat we sneeuw hebben gehad met kerst. Dat heeft met de opwarming van de aarde te maken, denk ik. Maar ik wil zo graag sneeuw. Ik was ooit met kerst in Nederland en we hadden net opgetreden in Carré. We stapten naar buiten en de vlokken begonnen te dwarrelen. Zo mooi. Geen wonder dat ik zo blij ben om weer naar Nederland te komen. Het lijkt wel of alle mooie herinneringen daarvandaan komen.''

Tour

■ 8 december: Nijmegen, De Vereeniging

■ 9 december: Breda, Chassé Theater

■ 11 december: Schevingen, Afas Circustheater

■ 12 december: Haarlem, Philharmonie

■ 14 december: Veenendaal, De Basiliek

■ 15 december: Bussum, ’t Spant

■ 16 december: Apeldoorn, Orpheus

■ 19 december: Den Bosch, Theater aan de Parade

■ 21 december: Eindhoven, Muziekgebouw

■ 22 december: Assen, De Bonte Wever

■ 23 december: Amersfoort, De Flint