Oh nee, parkeervergunningen in Zandberg!

COLUMNDe redactie van BN DeStem in Breda heeft een relatief hoog Zandberg-gehalte. Zelf woon ik tegen die wijk aan, in het oostelijk deel van Boeimeer. U zult begrijpen dat het besluit van de gemeente om gereguleerd parkeren in te voeren in onze straten hét gespreksthema op kantoor was deze week. Journalisten zijn soms net mensen.

Wij moeten dus parkeervergunningen aan gaan vragen. De meesten van ons zelfs twee, terwijl we ook nog een collega hebben met een camper, die zich afvraagt of hij die straks wel in zijn straat mag parkeren.

Lees ook PREMIUM Vanaf het najaar parkeervergunningen nodig in heel Zandberg en deel van Boeimeer Lees meer

Vrijwel wekelijks zien wij het als redactie voorbijkomen: mensen die zich opwinden over plannen en beslissingen van de gemeente. Vaak gaat het om wijzigingen van bestemmingsplannen, waardoor omwonenden opeens een appartementencomplex in hun achtertuin krijgen, of een moskee om de hoek.

Zolang dat in Ruitersbos of Hoge Vucht gebeurt, registreren wij in de krant netjes wat er gebeurt. En soms zeggen we dan bij de koffieautomaat dat mensen tegenwoordig zo snel lopen te zeuren. “In Bangladesh zouden ze blij zijn als dit hun grootste probleem was”, zegt een van de Zandbergianen steevast.

Quote Ik denk dat de gemiddelde Zand­berg-bewoner van die 12 euro per maand net zoveel merkt als van een poepende vlieg Paul Verlinden

Maar diezelfde collega zat woensdag behoorlijk ongemakkelijk op zijn stoel te schuiven nadat het parkeerbesluit bekend was geworden. In zijn straat is het volgens hem helemaal niet nodig. Een andere collega maakte zich druk over de kosten: ‘We zijn genaaid.’ (Voor de goede orde: voor twee auto’s moet 12 euro per maand worden betaald. Ik denk dat de gemiddelde Zandberg-bewoner daar net zoveel van merkt als van een poepende vlieg.)

Zelf vind ik het overigens prima. Al maak ik me stiekem dan weer een beetje zorgen of ik de vergunning voor de tweede auto wel krijg, want die keiharde garantie kan de gemeente niet geven.