‘Oh Dureboom, oh Dureboom...’

columnDus op de Markt in Breda staat vanaf volgende week een kerstboom die 100.000 euro heeft gekost. Het kan een paar duizendjes minder zijn, dat is niet helemaal helder, want niemand wil vertellen wat er precies aan is uitgegeven, maar dat ie duur is, is duidelijk.

Nou is het ook niet zomaar een lullig eurosparretje van Ikea, begrijp ik. Eigenlijk is het woord ‘boom’ zelfs een beetje beledigend. Nee, zo lees ik in deze krant: het is een attractie!

Het ding is volgepropt met elektronica, waardoor hij kan zingen, praten, knipperen en buigen. Hij is zo geavanceerd dat mijn collega beweerde dat als iemand aan zijn hippe wortels in katzwijm valt, de Bredase kerstboom het slachtoffer ter plekke kan reanimeren en, indien nodig, zelfs een open hartoperatie kan uitvoeren.

Traditie

Met de kerstboom, zo stond in deze krant, wordt gewerkt aan ‘het neerzetten van een traditie’. Welke wordt me niet helemaal duidelijk. Ik dacht dat een kerstboom op zich al een traditie was. Maar deze hoort kennelijk bij iets nieuws, iets groters, bij ‘Betoverend Breda’.

Wie de website opent ziet dat Betoverend Breda tot doel heeft om, het klinkt logisch, Breda te betoveren. Hoe? Niet met een kerstmarkt, daar is geen geld meer voor. Wel met Careltje. Dat is een kereltje dat niemand kan zien, maar dat kennelijk al eeuwen onder de Bredase kasseien ligt om anno 2019 de Bredase kinderen te trakteren op lichtjes en geschiedenisverhalen.

Careltje

Ik heb het niet zo op Careltje. Ik vraag me af waarom hij in het leven is geroepen, waarom zijn naam met een C wordt geschreven en waarom het een jongetje is. Ik ben niet heel erg feministisch, maar had er een meisje van gemaakt. Als je de kerstman en zijn elfen optelt bij sinterklaas en zijn pieten, wordt tijdens de decemberfeesten weinig gedaan om het quotum ‘dertig procent vrouwen aan de top’ te halen.