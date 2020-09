Ogen gericht op 11-11, presentatie meeste leutvorsten gaat door

De enige stichting die alles rond 11-11 al heeft afgelast, is C.C. ’t Aogje (Princenhage). Zij ziet het met de huidige gezondheidsrisico’s niet zitten iets te organiseren. De stichting benadrukt dat over carnaval zelf nog geen besluit genomen is. In Boemeldonck (Prinsenbeek) hakken ze pas op 28 september knopen door.

De meeste carnavalsstichtingen zoeken naar geschikte alternatieven om hun leutvorst toch te kunnen presenteren. Dat varieert van een mogelijke, kleinschalige samenkomst tot de online onthulling van de hoogheid.

Quote We gaan de bekendma­king van de Baron op zondag 15 november live streamen Corina de Wit, SGC ’t Lestogenblik De Stichting Kielegat (Breda) heeft aangekondigd de prins op woensdag 11 november sowieso te presenteren aan de stad. Een groot publieksevenement wordt het niet. De stichting onderzoekt de mogelijkheden van een online concept. ,, ‘Baas van Breda’ heeft eerder dit jaar laten zien hoe een stad in beweging kan komen”, aldus stichtingsvoorzitter Lucien Verhoef. Waar mogelijk wordt ook de horeca bij het online concept betrokken.

Stichting Ginnekens Carnaval ’t Lestogenblik presenteert de Baron dit jaar op een geheime locatie. Penningmeester Corina de Wit: ,,We gaan de bekendmaking op zondag 15 november live streamen. Samenkomen met de andere Bredase gezelschappen op de Ginnekenmarkt is nu niet verantwoord.” Tot eind 2020 worden bijna alle overige evenementen af. Alleen de ludieke veiling gaat door, op 28 november. Daarbij is een beperkt aantal mensen na voorinschrijving welkom.

In Giegeldonk (Haagse Beemden) komt dit jaar geen Plan de C(h)ampagne. De prins wordt rond 11-11 wel geïnstalleerd, maar dan op digitale wijze. De stichting gaat nog bekijken of ze voor de jongste carnavalsvierders in de wijk een evenement kan organiseren. Daarover volgt overleg met de jeugdwerkgroep en ouders.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Vorig jaar werd Prins Joep XVII voor het derde jaar op rij verkozen in Bosuilendorp. Wie dit jaar de prins is, wordt pas in november bekendgemaakt. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Quote We wilden vooral uitpakken met de jeugdraad, maar die heeft zich terugge­trok­ken Arjan van Engelen, AKV De Sikken Bosuilendorp (Ulvenhout) bestaat dit carnavalsseizoen 55 jaar en kijkt daarom al wel voorbij 11-11. De stichting wil alles op alles zetten van carnaval toch een feestje van te maken. De stichting denkt na over de invulling van 11-11. Voor carnaval leeft het idee van een versierd dorp, met volwassenen verspreid, kleinschalig en buiten. Voor kinderen zullen ook activiteiten binnen gehouden worden. In samenspraak met verenigingen wordt de mogelijkheid voor een alternatieve optocht bekeken.

In Totdenringen (Teteringen) zijn de voorbereidingen voor een uitgebreide 11-11-viering afgelopen week stopgezet. In dat dorp lagen al mooie plannen, maar uiteindelijk voelt het toch niet verantwoord die door te zetten. Arjan van Engelen van AKV De Sikken: ,,We wilden vooral uitpakken met de jeugdraad, maar die heeft zich teruggetrokken. En van de drie locaties waar we gebruik van wilden maken, is er ook één weggevallen. Dat is jammer, maar toch de beste beslissing.”

Quote We hopen dat we van het liedjesfes­ti­val online toch een feest kunnen maken Bram de Bruijn, Stichting De Baviaonen De Sikken willen nu een film gaan opnemen, waarin op ludieke wijze de prins en zijn raad worden voorgesteld. Van Engelen: ,,Hoe we dat precies gaan invullen gaan we nu bekijken, maar we hebben genoeg technici in onze club om daar wat moois van te kunnen maken.” De film komt in het weekend voor 11-11 online. Ook komt er een nieuw carnavalsembleem van Totdenringen.

Bij Stichting De Baviaonen (Bavel) ligt de focus ook op een online presentatie van de prins en zijn raad. Maar in Bavel willen ze ook via een live stream het liedjesfestval laten doorgaan. Voorzitter Bram de Bruijn: ,,Clubs worden daar nu voor benaderd. We hopen dat we er online toch een feest van kunnen maken.” Verder kijkend naar carnaval heeft de stichting binnenkort overleg met de bouwclubs over de optocht. ,,Willen zij het risico willen nemen dat ze misschien voor niets bouwen? Dat gaan we ze voorleggen.”

Stichting Kielegat heeft op haar website wagenbouwers al opgeroepen zich te richten op carnaval 2022. Dat is toch een teken aan de wand voor de grote optocht van Breda komend jaar.

Volledig scherm Rijendik stond het publiek afgelopen februari nog op de Grote Markt in Breda tijdens de grote optocht. Nu is het de vraag of er in 2021 wel een optocht komt. © Pix4Profs/ Ramon Mangold