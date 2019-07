Officier matst drugsdealer uit Zegge

Achraf el-H. werd op 11 oktober vorig jaar gepakt door de politie na een melding bij Meld Misdaad Anoniem. Hij had vijf kilo wiet in bezit en in de trapkast in zijn woning in Zegge lag nog een doos met 176.000 xtc-pillen.

Het was een bijzondere vondst, want eigenlijk voldoet El-H. niet aan het standaardprofiel van een crimineel. Hij komt uit een goed nest en had een prima opleiding. Toen hij echter op zichzelf ging wonen, belandde hij in de drugshandel. Twintig klantjes per dag, zei hij dinsdag tegen de rechter. Gemiddeld 150 euro winst per dag. Alleen die pillen, die bewaarde hij voor iemand anders, zei hij. Voor wie zei hij niet, uit angst voor represailles.

Waarschijnlijk dealde de man al een tijdje. Hij had er in elk geval al een Audi A3 van kunnen bekostigen. Hij erkende dat ook, waarmee Huizenga meteen concludeerde dat dat een bekentenis is voor witwassen.

Het lijkt erop dat El-H. nu inziet dat hij stom had gedaan. Hij lijkt ook wel de goede kant op te willen, woont ook weer bij zijn ouders en daarom hielp de officier van justitie een beetje. Om een dikke celstraf kon ze niet heen, maar zijn verdiende geld hoeft ze niet. ,,Dan blijft hij tot in lengte van dagen moeten betalen’', zei Huizenga. ,,Dat gaat hem niet helpen zijn leven op orde te brengen.’' Daarom stelde ze voor om hem alleen nog een boete te geven bovenop de celstraf. Van 13.968 euro. Dat is gelijk aan de waarde van de twee auto’s en de contanten die bij de man al in beslag zijn genomen. De creatieve oplossing scheelt ook een duur proces om het verdiende geld terug te krijgen.