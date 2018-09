BREDA - Eigenlijk zag je de woede op het gezicht van officier van justitie Karlijn Gimbrère donderdag met de minuut groter worden. En toen kreeg ze eindelijk het woord van de Bredase rechtbank: ,,Weet u, het drugsprobleem in deze regio is ook zó godvergeten groot.''

Even ervoor had advocaat Erik Thomas zijn cliënt verdedigd. Verdacht van het houden van een drugslab in een woning aan het Doctor Ariënsplein in Breda. Thomas bepleitte dat er heel veel niet in het dossier zat, dat veel onderzoekshandelingen niet goed waren gemotiveerd en dat er sprake was van tunnelvisie. Hij wees onder meer op het ontbreken van foto's van de plekken waar alle drugs werd gevonden.

Spagaat

Gimbrère legde het uit. ,,Het probleem is zo groot dat we in een spagaat zitten. Wat is voldoende om tot een bewezenverklaring te komen? Waar kunnen we mee naar de rechtbank?'' Je kan volgens de officier niet alles onderzoeken, niet alles minutieus uitspitten. Soms moet je met minder bewijs genoegen nemen, zolang dat maar wel tot een veroordeling kan leiden. De druk op de schouders van officieren is daardoor enorm.

Opgerold

In deze zaak ging het om een man die in zijn woning een drugslab had. Dat werd op 8 november vorig jaar opgerold. De man ontkende voor de rechtbank dat hij verantwoordelijk is voor het drugslab. Hij zou destijds niet eens zelf in de woning hebben gewoond en er alleen af en toe post hebben opgehaald.

Actieweek