Oergezellig Bredaas carnavalsfeest op de Grote Markt

BREDA - Het Kielegat gaat weer helemaal los. De Eflde van de Elfde is in ieder geval weer als vanouds. Op de Grote Markt in Breda vindt vrijdagavond de aftrap plaats van het carnavalsfeest volgend jaar in de stad alsof er nooit een coronapandemie is geweest. Prins Arie d’n Irste gaf rond 17.00 uur al het startschot. Na twee uiterst magere jaren is het duidelijk tijd voor een echt feestje. Het bier vloeit, ondanks de stijgende prijzen, rijkelijk. Levensgenieter en oer-carnavaller Ger Couvreur (77) van café ’t Tapperijke gaf een steroptreden op het podium tussen de sfeervol verlichte bomen. Eerder dit jaar bleef hij vanwege gezondheidsproblemen verstoken van het feestgedruis dat uiteraard toch al minimaal was. Het enthousiasme op de Grote Markt maakt duidelijk dat Breda smacht naar een coronavrij carnavalsfeest. Het is wachten tot 18 februari en dan gaat de beer los. Een eventueel opnieuw oplevend virus zal er deze keer niets aan kunnen veranderen.