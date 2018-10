Oer-Bredaas bier gevonden in klassiek Iraans mandje

Shadi Ghadirian liet zich voor haar foto's inspireren door een vrijpostige fotoverzameling van de Perzische sjah Nasser al-Din Shah (1831-1896). Die had tijdens een verblijf in Europa vrouwen geportretteerd in Franse tutu en zelfs naakt. Iets wat in het huidige, conservatief Islamitische Iran ondenkbaar is.



Ghadirian fotografeerde vrouwen in traditionele Iraanse kleding, maar met een modern icoon. Zoals het blikje bier. Daarmee toont ze aan hoe moderne vrouwen zich in Iran gevangen voelen in een door het regime opgelegde traditionele samenleving.



Hoe ze aan het blikje Royal Dutch Post Horn bier is gekomen, is een raadsel. Het is bier dat het Bredase bedrijf United Dutch Breweries al 25 jaar exporteert naar het Midden-Oosten. Alleen: in Iran is alcohol sinds 1979 verboden. Vermoedelijk is het via Irak, Dubai of Abu Dhabi illegaal Iran binnengesmokkeld.