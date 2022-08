Oekraïner (22) rijdt door na frontaal ongeluk in Breda

COLUMN Nog even en Nederland krijgt ontwikke­lings­hulp

Het schaamrood dat de hoofden van onze kabinetsleden had moeten kleuren, is deze week plaatsvervangend op mijn wangen geland. Blijkbaar heeft Nederland niemand die geschikt is om grote problemen op te lossen. Of het nu om vluchtelingen, stikstof, nieuwe armoede, verstopte zorg of woningnood gaat.

26 augustus