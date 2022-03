Oekraïne-oorlog bezorgt bloemenkwekers miljoenenstrop: ‘Misschien is Noord-Afrika een alternatief’

Stichting Tools To Work blijft optimis­tisch: ‘We willen niet dat 35-jarig bestaan ons afscheids­feest­je wordt’

TETERINGEN - Teleurgesteld, dat is Lex Merlijn zeker over het feit dat de gemeente Breda geen bijdrage wil leveren aan het oplossen van de liquiditeitsproblemen bij Tools To Work. Maar, de directeur van de stichting met een werkplaats voor dagbesteding en werkbegeleidingstrajecten in Teteringen geeft de moed niet op.

4 maart