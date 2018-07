Ode aan historisch NAC-shirt

BREDA - Op zaterdag 18 augustus speelt NAC haar eerste thuiswedstrijd van het seizoen, om half zeven uur tegen De Graafschap. Die middag, om vier uur, roept Hans van Nijnatten NAC-supporters op naar de Beatrixstraat te komen voor een foto, gekleed in het splinternieuwe witte uitshirt van de club. ,,Ik zag dat shirt en dacht: dat moet ik hebben. Die koppeling met de historie is zo mooi."

Van Nijnatten kocht het shirt zelf ook gelijk. ,,Ik koop zelden het NAC-shirt, maar deze was zo geweldig, het is zo'n prachtige ode aan het verleden. Mijn broers zijn ook fanatiek NAC'er en die kochten 'm óók gelijk, wat een bijzonder toeval is."

Jaren '60

De broers blijken lang niet de enige te zijn. Tijdens NAC - Excelsior, afgelopen zaterdag in Zundert, zag hij talloze mensen in het nieuwe shirt, dat geïnspireerd is op een NAC-shirt uit de jaren '60. Bovendien speelde het eerste elftal van NAC er die middag ook in.

NAC bevestigt dat het shirt gretig aftrek vindt. ,,Het verkoopt voorlopig beter dan het thuisshirt. En dat is inderdaad bijzonder, maar het is ook een bijzonder shirt", geeft Jasper Saeijs van de club aan.

Foto

Van Nijnatten kwam in Zundert NAC-fotograaf Peter Visser tegen, die gelijk zijn medewerking wilde verlenen. De eerste, voor de hand liggende optie was het Spanjaardsgat. ,,Daar is in de jaren '60 die beroemde foto genomen, maar daar is het natuurlijk wel erg druk."

Dus wil hij het nu in de Beatrixstraat houden. ,,Daar loopt geen kip en dat is ook een voor NAC-supporters historische plek. En de Singel loopt daar langs, dus we kunnen nog een knipoog maken naar die beroemde Spanjaardsgatfoto."

Volledig scherm NAC speelde afgelopen zaterdag in Zundert in het populaire witte shirt. © Marcel van Dorst

Rondbazuinen

Hij laat het evenement nu even rusten. Via Facebook kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. ,,Mensen moeten het nu rondbazuinen. Op 4 augustus is de Open Dag, daar zullen ook ongetwijfeld nog shirts verkocht worden."