Oase van cocktails en roze chocolade

Ouders over verslaafde zoon Nico: ‘Hij heeft de staat al een half miljoen gekost. Mooi verdienmo­del hè; die zorg’

11:47 SINT-MICHIELSGESTEL - Het is een cirkel waar ze al sinds 2009 in zitten en maar niet uit komen. Karin en René van den Berg zien hun verslaafde zoon langzaam de afgrond in glijden. Het dossier is inmiddels acht mappen dik. ,,Eigenlijk voelen we ons net als Nico na al die jaren drugs"