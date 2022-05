Oase tussen de drukte: nieuw podium BAAI is een aanvulling voor Breda Jazz

LIVE | Volgepakte pleinen en drukke straten: Breda loopt massaal uit voor eerste Jazzdag

BREDA - Of je nu op de Grote Markt bent, Kerkplein, de Veemarktstraat, de Haven of zelfs op de nieuwe locatie van het T-Huis in het Valkenberg: overal in Breda kun je donderdagmiddag over de koppen lopen. De eerste dag van het Breda Jazz Festival wordt massaal bezocht. En dat zorgt soms voor opstoppingen, maar geen enkele wanklank.

19:00