O jee, volgens GroenLinks kan Breda misschien wel afbranden....

Voetbalver­e­ni­ging bestaat 75 jaar: ‘Beek Vooruit moet vooral die gezellige dorpsclub blijven’

7 juli PRINSENBEEK - Het is een tijd geleden dat ze bij Beek Vooruit goed feest gevierd hebben. En dan hebben we het niet eens over de derde helft in de kantine. Het laatste lustrumfeest waarbij de voetbalvereniging flink uitpakte was het 60-jarig bestaan, vijftien jaar geleden alweer. ,,Nu we 75 jaar bestaan gaan we iedereen met hart voor onze club in het zonnetje te zetten.”