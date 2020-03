Nu wordt het wel heel erg nat: watersysteem Breda piept en kraakt

Voor overstromingen hoeft de Bredanaar niet te vrezen, maar de afgelopen tijd heeft er wel even serieus overlast gedreigd. Het water stond zo hoog, dat de riolering in sommige delen van de stad begon te haperen. ,,Juist nu, terwijl we midden in de coronacrisis zitten, is het belangrijk dat zulke cruciale systemen blijven functioneren. Gelukkig is het net goed gegaan”, zegt De Beer.