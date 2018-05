Nu ook minder mensen in de bijstand in Breda

BREDA - Nadat de werkloosheid in de gemeente Breda al enkele jaren flink aan het dalen is, is er nu ook een dalende trend te zien in het aantal bijstandsuitkering dat de gemeente verstrekt.

Dat blijkt uit een rapportage van de gemeente. Wat werkeloosheid betreft, was er in 2015 een piek met een niveau van 7,2 procent. In 2016 en 2017 daalde dat percentage naar respectievelijk 5,8 procent en 4,5 procent. Eind dit jaar wordt in Breda een werkloosheidspercentage van circa 3,5 verwacht.

Het aantal bijstandsuitkeringen is de afgelopen jaren daarentegen blijven stijgen, onder andere door een forse toename van het aantal statushouders met een uitkering, terwijl er ook meer ouderen in de bijstand komen. In augustus 2017 was het aantal bijstandsuitkeringen in Breda opgelopen tot 5.105.

Lichte daling

In de tweede helft van vorig jaar is echter een lichte daling opgetreden en die trend zet ook in de eerste maanden van dit jaar door. Per 1 april 2018 werden er 4.950 bijstandsuitkeringen verstrekt in Breda. De ambitie is om tegen het einde van dit jaar dat aantal terug te brengen naar circa 4.500, schrijft de gemeente.

De daling komt volgens de gemeente enerzijds door de verbeterde economische omstandigheden en anderzijds door gerichte maatregelen die worden genomen om mensen aan het werk te krijgen. In dat laatste geval wordt onder meer nauw samengewerkt met een aantal uitzendbureaus.

Statushouders

In Breda hebben bijna 800 statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) een uitkering. Hoewel dat aantal gestabiliseerd is sinds vorig jaar, is de groep nog altijd relatief hoog (drie jaar geleden waren het er nog maar 140).

"We hebben meer mensen specifiek vrijgemaakt om statushouders te begeleiden omdat we niet niet willen dat tachtig procent van die groep in de bijstand zit. We zetten daarbij onder andere in op projecten die gericht zijn op de bouw en op zelfstandig ondernemerschap," aldus wethouder Marianne de Bie vorige week in een vergadering van de gemeenteraad.

65-plussers