Nu ook betaald parkeren op laatste ‘vrije’ stukjes in Bredase Belcrum

COLUMN De baas stuurt een mailtje over The Voice, gebeurt er verder nog wat?

Je zou maar de baas zijn van een groot bedrijf, na de uitzending van het programma BOOS over de misstanden bij The Voice of Holland. Zitten die tietenknijpers en machtsmisbruikers ook bij ons, vraag je je af. Het antwoord is ja. En je weet het.

28 januari