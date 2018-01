Nu nodigt de minister Guido Weijers uit

Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een reactie op de open brief die de Bredase cabaretier Guido Weijers twee weken geleden aan de bewindsman richtte. In die brief nodigde Weijers de minister uit een keer koffie te gaan drinken om samen te praten over een beter milieu, een betere wereld.

“We willen dat kinderen gezonder worden, maar we maken de groente duurder. Een vette hamburger is goedkoper”, zei Weijers toen tegen deze krant. “Het kabinet zegt, we zijn het groenste kabinet ooit, maar we gaan de klimaatdoelen van Parijs niet halen. Hoe groen is dat dan?”

Economische ontwikkeling

Via een opinieartikel in Het Parool heeft Wiebes gereageerd op Weijers’ uitnodiging. Daar gaat hij graag op in, schrijft hij. Verder realiseert Wiebes zich dat de strijd tegen klimaatverandering en een ‘constante in ons bestaan’ . “Technische en economische ontwikkeling brengt ons veel goeds, maar er blijken telkens ook milieunadelen aan te kleven.”

En, benadrukt Wiebes, de overheid kan niet alles alleens in de strijd voor een beter milieu. “De overheid kan duwen en trekken, maar het is de samenleving die het zal moeten doen. Zoals je schrijft kunnen politici een samenleving niet maken, maar wel in de goede richting duwen.”

Klimaatverandering

Wiebes meldt verder dat het kabinet dit jaar een Klimaatakkoord wil sluiten met industrie, milieuorganisaties, gemeenten, landbouwsector en andere partijen. Aan Weijers zegt hij: “Wat jij vraagt, is voor mij de inzet van het akkoord: de economie koppelen aan het tegengaan van klimaatverandering.”

Een concrete datum voor een ontmoeting tussen Wiebes en Weijers is er nog niet. Weijers laat in ieder geval weten dat hij de 'uitnodiging natuurlijk aanneemt'. "Dan kan ik met hem ook dingen bespreken die niet in mijn oproep staan. Dus, 'to be continued'."