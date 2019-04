Nu is het vuur zéker uit: Bredase BMW week na brand uit waterbak gehaald

Aanvankelijk zou hij daar maar 24 uur in hoeven, maar toen de brandweer hem er weer uit wilde halen, borrelde er nog iets. Reden om de wagen nog langer in het water te laten staan. Dat het uiteindelijk een week duurde had vooral te maken met de wens van de dealer zelf: BMW wil onderzoeken hoe de auto in brand kon vliegen.



De brand woedde in een accu. Door de extreme hitte ontbrandden accucellen spontaan, cel voor cel. Dat zorgde ervoor dat het vuur steeds weer oplaaide. Pas onder water was de temperatuur zo laag dat de accu's konden afkoelen.