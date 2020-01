Nu is het Valkenberg in Breda nog grotendeels duister. Maar dat kan anders...

BREDA - De verlichting in het Valkenberg is verouderd en is beperkt tot de doorgaande paden in het Bredase stadspark. Daarom willen de raadsfracties van VVD en D66 dat het hele park wordt verlicht met moderne led-verlichting. En als het even kan, dan zien ze het liefst lampen die van kleur verschieten.

Dat het Valkenberg een populaire bestemming is voor Bredanaars én toeristen is ook bij Rick Zagers (VVD) en Patrick Smans (D66) bekend. Maar de raadsleden constateren dat het park vooral overdag een succes is. ’s Avonds is slechts een deel verlicht en dat kan onveilig aanvoelen. ,,Logisch, als je niet kan zien of er iemand drie meter naast het pad staat’’, aldus Zagers en Smans.

De sfeer van het moment

Quote Het gevolg: dat je er ’s avonds met een unheimisch gevoel rondloopt. Gemma van den Maagdenberg , Oud-raadslid en voormalig voorzitter wijkraad Stationskwartier/Valkenberg Daarom pleiten ze voor ‘multicolor ledverlichting’, zoals die nu ook al in de Willemstraat hangt. Het aardige van die lampen is dat ze alle kleuren van de regenboog uitstralen. Dat kan bijdragen aan ‘de sfeer van het moment’, denken de twee politici. Bijkomend voordeel is dat de dieren in het park minder last hebben van dit led-licht.

Bij de herinrichting van het Valkenberg is daar al rekening mee gehouden. Om de nachtrust van de parkfauna niet al te zeer te verstoren zijn alleen de doorgaande routes verlicht. Dat kan ook Gemma van den Maagdenberg zich nog goed herinneren. Het oud-Breda’97-raadslid en voormalig voorzitter van wijkraad Stationskwartier/Valkenberg ziet het voorstel van Zagers en Smans dan ook wel zitten. ,,Want het is logisch dat niet heel het park is verlicht. Zo wordt de fauna niet verstoord. Maar dat heeft wel tot gevolg dat je er ’s avonds met een unheimisch gevoel rondloopt’’, aldus Van den Maagdenberg, die om die reden altijd is uitgerust met een paraplu.

Donkere stukken

De Bredase hoopt dat met de nieuwe verlichting niet alleen de veiligheid groter wordt, maar dat ook het euvel van kapotte lampen verleden tijd is: ,,Want er is er altijd wel een die het niet doet en dan duurt het weken voor ze gerepareerd worden. Dat is jammer, want als die lampen het niet doen krijg je weer donkere stukken in het park. En groeit het gevoel van onveiligheid weer.’’