Nu een horecazaak starten? Pascal en Bart doen het en zijn niet de enige

Een watertaxi in de singels van Breda? Het zou d'r best eens van kunnen komen

20 oktober BREDA - Het verkeer in het centrum van Breda slibt dicht, maar gelukkig is er nog het stadswater. Daarom komt D66-raadslid Patrick Smans met een idee: openbaar vervoer over de Mark en de singels. Lokale ‘waterondernemers’ zien het helemaal zitten: ,,Goed idee, want alle toekomstige ontwikkelingen in Breda liggen aan het water.’’