NS-topman woest over beschieten treinen Breda: ‘Dit tart werkelijk iedere verbeelding’

Een goede straatnaam vinden valt in Breda nog niet mee

11:01 BREDA - De Boserebia… Toch een gemiste kans. Als het aan Gerard Otten en Jeroen Ruissen had gelegen, dan had die straat in de Bredase wijk Westerpark een andere naam gekregen. Net als de Blauwtjes, die iets verderop in dezelfde buurt ligt. ,,Maar ja, je kunt zo’n straatnaam niet zo maar veranderen. We zullen het er mee moeten doen.’’