NS schrapt Intercity's tussen Breda en Schiphol: ‘Het zijn geen fijne keuzes’

De NS maakte eerder bekend dat de dienstregeling in 2023 veranderd. Op meerdere trajecten gaan minder Sprinters en Intercity's rijden. In totaal gaat het om 10 procent minder treinen ten opzichte van 2019. De NS noemt meerdere redenen om te schrappen in de diensten. Zo is het reizigersaantal in de coronatijd teruggelopen. Daarnaast kampt de spoorwegmaatschappij met personeelstekorten.