NS-personeel ‘wanhopig‘ over uitval treinen op HSL

De FNV heeft 1.200 handtekeningen verzameld van NS’ers die er volgens vakbondsbestuurder Henri Janssen helemaal klaar mee zijn. ,,En dat ze er genoeg van hebben is ook heel begrijpelijk. Zeg maar eens voor de zoveelste keer tegen een reiziger die gestrand is, dat-ie maar beter een trein terug kan nemen om op een andere manier op de plaats van bestemming te komen. Klanten zijn mondig. Dat hou je op den duur als NS-personeel niet vol.’’

Quote Voor iedereen is duidelijk dat het op de HSL nog niet gaat zoals we graag zouden willen Eric Kroeze

Aanbevelingen

De 1.200 handtekeningen worden komende vrijdag aan de NS aangeboden. De handtekeningen gaan vergezeld van twaalf aanbevelingen om de situatie op de HSL te verbeteren. De belangrijkste: een betere opleiding en begeleiding voor de machinisten die op de HSL moeten gaan rijden.

,,Want’’, zo zegt Janssen, ,,we horen nu van onze leden dat ze in het diepe worden gegooid. Zo van, ga maar rijden. En dat terwijl rijden op de HSL zoveel meer vergt. Je moet over snel en conventioneel spoor, op de ene plek moet je afremmen en elders juist weer niet. Dat vraagt vooral veel ervaring, maar de NS-leiding heeft daar geen oog voor.’’

‘Niet wanhopig, onze mensen balen‘

De NS zegt in een reactie de kritiek van de FNV te begrijpen. ,,Voor iedereen is duidelijk dat het op de HSL nog niet gaat zoals we graag zouden willen. Daar werken we hard aan’’, zegt woordvoerder Eric Kroeze. Dat het personeel wanhopig en boos is door het uitblijven van verbeteringen ontkent Kroeze. ,,Ik zou liever van balen spreken.’’

Volgens Kroeze is de leiding van NS bereid de aanbevelingen van de FNV ter harte te nemen. ,,We zijn heel benieuwd waar ze mee gaan komen.’’ Janssen raadt de leiding van de spoorvervoerder aan de klachten serieus te nemen. ,,Want anders komen er echt acties. Welke? In het uiterste geval kan je dan denken aan treinritten op de HSL die niet gereden worden.’’

Treinen stil in weiland

Vertragingen en uitval van treinen op de HSL zijn al jarenlang aan de orde van de dag. Regelmatig staan er treinen stil in het weiland en moeten passagiers met bussen verder worden vervoerd. Dat geldt niet alleen voor het traject Amsterdam, Breda, Antwerpen en Brussel, maar sinds enige tijd ook voor Den Haag – Eindhoven waar ook deels over de HSL wordt gereden.

Nieuwe treinen