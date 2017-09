NS kondigt aan komend voorjaar 'echt van start' te gaan met 'Belgiëtrein'

Maar even zo vaak ging die start, onder andere door technische problemen, niet door.



Het voortdurende uitstel zorgde voor ergernis van reizigers, ondernemers en bestuurders in de regio. Wel een gloednieuw, peperduur station in Breda, maar niet eens een aansluiting met onze zuiderburen!



Het bedrijfsleven in Breda had er zo genoeg van dat ze begin dit jaar zelf een trein inhuurde om bij wijze van protest vanuit Breda dan zelf maar over het spoor naar Antwerpen te reizen.



Via het spoor bij Roosendaal wel te verstaan, want rijden over de HSL naar Breda kon immers niet. Maar dat is volgend jaar echt definitief verleden tijd, bezweert Boon. ,,We zijn nu met de testritten bezig en dat gaat tot nu toe goed. Als die achter de rug zijn, bepalen we samen met de NMBS ergens in de herfst de startdatum waarop we volgend jaar tussen Amsterdam en Brussel gaan rijden, waarbij we uiteraard ook Breda zullen aandoen.''



Dat gebeurt voorlopig nog wel met niet bepaald supersnelle treinen. Integendeel, de NS wil volgend jaar met veredelde intercitytreinen tussen Amsterdam en Brussel gaan rijden met een stop - één keer per uur - in Breda. Dezelfde die nu al worden ingezet voor het traject Breda - Amsterdam. Met deze intercitytreinen worden nu ook de testritten op de HSL uitgevoerd.



Die treinen hebben zowel aan de voor- als achterkant een locomotief.