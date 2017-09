NS: camerabeelden op station Breda delen met gemeente

BREDA - De NS heeft bij de gemeente Breda het verzoek neergelegd de beelden van de honderd tot 150 camera's in en rond het station mee af te lezen. Om zo de veiligheid te waarborgen en sneller te kunnen optreden als dat nodig is. De beelden worden nu afgelezen door cameratoezicht van de NS in Utrecht.

NS, ProRail en de gemeente Breda dragen gezamenlijk de zorg over de veiligheid in het station en directe omgeving. Stationsmanager Yassin Saddiki: ,,Het zou mooi zijn als de gemeente de beelden van onze camera's kan meekijken.'' Dat zou volgens hem de veiligheid en een eventuele snelle handhavingsactie ten goede komen.

De lijntjes zijn al kort tussen de handhavers van de NS en de gemeente (BOA's) en politie, maar worden volgens Saddiki zo nog korter.

Overweging

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het verzoek van de NS in overweging wordt genomen. In Rotterdam werken NS en gemeente al samen bij het uitlezen van beelden. Maar dit vraagt wel een goede afstemming. De gemeente Breda heeft 49 camera's hangen in de stad, waarvan vijf in het Valkenberg en ook een camera in de Willemstraat naar het station toe. De beelden van deze camera's worden bekeken op een tiental schermen bij cameratoezicht van Toezicht en Handhaving. Deze gemeentelijke afdeling huist bovenin het politiebureau Centrum op het Chasséveld. De beelden van het station zouden daar dan bij komen. De vraag is of dat valt te organiseren en of de uitrusting voldoende is.

Overlast

Saddiki over de veiligheid op het station: ,,Even was er overlast van hangjongeren, daklozen en dealers op het parkeerdek van Q-Park, die daar eigen beveiliging heeft. Daar maken we stappen, die situatie laten we niet verslappen.'' Dat geldt ook voor incidenten waarbij jongeren die samenscholen in de stationshal reizigers lastig vallen.

De NS is daar alert op. Soms zoeken daklozen een hoekje op: ,,We weten dat, daar zetten we ook op in.'' Drugsoverlast in en bij de terminal is volgens de stationsmanager zeer beperkt. Resultaat ook van de handhaving in het Valkenberg en de spoorzone.