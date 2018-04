Nouwens Transport breidt fors uit in Breda: terrein van vijf voetbalvelden

Opnieuw lange celstraf­fen voor moord op agent Ferry Bakx in Bonaire, maar lager dan in eerste aanleg

24 april KRALENDIJK/RIJSBERGEN - De man die in augustus 2016 de Rijsbergse agent Ferry Bakx (45) doodschoot op Bonaire moet 17 jaar de cel in. Dat kreeg hij dinsdagmiddag te horen in de rechtbank in Kralendijk. De straf is twee jaar lager dan de 19 jaar die hij vorig jaar in eerste aanleg kreeg.