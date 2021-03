Notoire oplichter Stan T. krijgt veel zwaardere straf voor zware mishandeling en inbraak bij ex

Roel en Marianne doen al twintig jaar dankbaar werk in Kenia: 'De blije kinderge­zicht­jes zijn fantas­tisch’

20 maart BAVEL - In een land waar corruptie nog altijd hoogtij viert en witte mensen het symbool lijken van oplossingen en geld, is ontwikkelingshulp een hele uitdaging. Zeker op kleine schaal, als particulier. Roel en Marianne Meijers uit Bavel bundelden hun ervaring in een handboek. ,,Onze westerse intuïtie werkt niet in Kenia. We hebben onze neuzen een paar keer hard gestoten.”