Nostalgische NAC-kalender: ‘Denk maar niet dat daar een blad uitgescheurd wordt’

BREDA - Mooie momenten uit de geschiedenis van NAC zijn samengebracht in een nostalgische voetbalkalender 2021. Hoogtepunt is de ingekleurde foto van het kampioensteam in 1921.

Het winnen van de KNVB-Beker in 1973, de terugkeer in 1966 in de eredivisie en een mooie passeerbeweging van Frans Bouwmeester tegen MVV. De voetbalkalender van NAC in 2021 staat vol goede herinneringen. ,,We wilden een nostalgische kalender maken met alleen maar hoogtepunten van NAC”, zegt initiatiefnemer Matty Verkamman van Kick Uitgevers. ,,Een van de weinige foto's van het kampioenselftal uit 1921 met Rat Verlegh hebben we in laten kleuren.”

Verhaal gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Scherpe voorzet van Frans Bouwmeester in de wedstrijd tegen MVV. © NAC Breda

,,Dit is echt hartstikke leuk voor de fans", zegt Ad van den Bemt, voorzitter van NAC Supportersvereniging. ,,De wat oudere supporters vanaf 40 jaar gaan zeker zo'n kalender aanschaffen, omdat ze het hebben meegemaakt. Mensen gaan hem ook bewaren. Denk maar niet dat daar een blad van afgescheurd gaat worden. Het is een aanwinst voor iedere NAC-supporter", aldus Van den Bemt.

,,De zwart-witfoto van het kampioenselftal uit 1921 is bekend, maar deze ingekleurde versie is toch wel erg mooi", zegt NAC-woordvoerder Alex Knook. ,,Je weet niet wat je ziet. Voor het honderdjarig jubileum van het landskampioenschap volgend jaar is dit erg leuk.”

,,Er werden in die tijd jammer genoeg niet veel foto’s gemaakt", zegt John de Leeuw, secretaris van het NAC Museum. ,,Daarom is het fijn dat we deze foto hebben. Er moet nog een afbeelding van het elftal zijn. Die is destijds gemaakt aan het begin van het seizoen. Die foto zoeken we nog.”

Verhaal gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Een historische dag voor NAC, 31 mei 1973. In De Kuip wint NAC de KNVB-Beker door in de finale NEC met 2-0 te verslaan. Op de schouders van Arie Delmotte toont Bertus Quaars de trofee. Links Ad Brouwers, Ati Graaumans en Frans Bouwmeester jr. Rechts Ad Bakker, trainer Henk Wullems en wisselspeler Chris Bouman. © Bert Verhoeff, Anefo

De voetbalkalender is een idee van voetballiefhebber en uitgever Matty Verkamman. ,,We liepen er al langer mee rond. Toen we een oude voetbalfoto zagen die was ingekleurd, viel het op zijn plaats. We hebben een paar oude voetbalfoto's in laten kleuren door Jakob Lagerwei en dat geeft een mooi beeld van die tijd. Alle kleuren zijn gecheckt. De shirts, de reclameborden langs de kant. Dat hebben we allemaal gecontroleerd.”

De foto uit 1921 zal een rol gaan spelen bij het 100-jarig jubileum van het landskampioenschap. Van den Bemt: ,,Volgend jaar gaan we van alles organiseren. Iemand is bijvoorbeeld bezig om een boekje te schrijven over dat elftal.”

Het NAC van 1921 stond bekend als een topteam met spelers als Eduard van Roessel, Fanny Petit, de zoon van steenhouwer Jerome, Chris Walder, Jo Schot en Jacques Piederiet. Antoon ‘Rat’ Verlegh is het tactisch brein van NAC. Vanaf de oprichting, op 19 september 1912, is de in ‘t Ginneken geboren Verlegh er bij. Tot zijn dood in 1960 zal hij NAC trouw blijven.

De nostalgische voetbalkalender wordt uitgegeven bij clubs als Ajax, Feyenoord, ADO Den Haag, FC Twente, Go Ahead Eagles en een kalender van het Nederlands elftal. Belangstellenden kunnen intekenen op de kalender op de website: kickuitgevers.nl.

Volledig scherm Pierre van Hooijdonk , NAC , Breda © Jeroen van Bergen