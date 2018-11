Normsteel op de planken in Café Marktzicht in Rijsbergen

CHAAM/RIJSBERGEN - Volle zalen met 300 of 400 man. Twee, soms drie optredens per week. De band Normsteel maakte in de vroege jaren '70 furore in West-Brabant, maar ook daarbuiten. De zeskoppige band had een gezamenlijke liefde voor bands als Deep Purple, Status Quo, Led Zeppelin en Creedence Clearwater Revival.

Een coverband met een hoog showgehalte; deze zomer vierden zij hun reünie op Midzomer Party in Etten-Leur, zaterdag staan ze op de planken in de Harmoniezaal van Café Marktzicht in Rijsbergen.

Op dat affiche prijken de namen van Ruby's Plane en Norm Steel. Met een spatie, dus. Hoe heet de band nu eigenlijk? De mannen kijken elkaar verdwaasd aan. ,,Volgens mij was het zonder spatie", besluit zanger Toon Dekkers vertwijfeld.

Quote Het zijn zalen waar we vroeger ook stonden. Alle dorpen hadden een zaaltje, waar iedere zaterdag wel een bandje optrad. Bij ons zat het altijd ramvol Toon Dekkers, Zanger

Geen ambities

Hoe het ook zij: voor hun laatste repetitie verzamelen ze zich in Chaam. ,,Voor de show in Etten-Leur moesten we echt weer repeteren. Sommigen van ons hadden al dertig jaar geen instrument meer aangeraakt. Nu ging dat een stuk rapper", grijnst René de Brouwer. Hij was de drummer van weleer, maar toen hij er in 1974 mee stopte nam Marco Vorderman het over. Zaterdag zullen zij elkaar afwisselen achter de drumkits.

Nee, er zijn geen ambities om écht door te gaan. ,,We halen herinneringen op van vroeger en nemen onze liedjes nog even door", glimlacht gitarist Frans van Ginneken. Zaterdag staan er negentien op de setlist. ,,Deze speelden we vroeger ook, het zijn nummers die we leuk vinden om te doen."

Volledig scherm Normsteel tijdens de hoogtijdagen op een foto die uitgedeeld werd bij optredens. René de Brouwer ligt aan de voeten van de andere bandleden. © Archief René de Brouwer

Oefensessies

Over de Harmoniezaal: ,,Het zijn zalen waar we vroeger ook stonden. Alle dorpen hadden een zaaltje, waar iedere zaterdag wel een bandje optrad. Bij ons zat het altijd ramvol", dagdroomt Dekkers terug naar die tijd. ,,Ja, we hadden veel vrouwelijke fans die ons volgden", grijnst toetsenist Ton Kox.

Muzikaal waren de mannen niet direct onderlegd. Tot in den treure oefenden ze op de liedjes die ze mooi vonden en probeerden deze eigen te maken. Dekkers: ,,Er waren oefensessies dat ik helemaal niet zong, omdat de heren bleven priegelen op instrumentale stukken.”

Quote Het ging ons om de muziek, maar we vonden het ook belangrijk hóe we eruit zagen. We verkleed­den ons en hadden lol. Maakten er een feestje van Toon Dekkers, Zanger